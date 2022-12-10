Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin gerçekleştirdiği "Kardeş Yumruğu" tatbiktaının bölgede sürdürülebilir barış ve güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin gerçekleştirdiği "Kardeş Yumruğu" tatbiktaının bölgede sürdürülebilir barış ve güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, bakanlığın üst düzey isimleriyle 2022 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre toplantıda Azerbaycan ile Türkiye arasında imzalanan askeri alanda iş birliğine ilişkin anlaşma uyarınca gerçekleştirilen Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatlarının sonuçları analiz edildi. Bakü ile Astara, Cebrayil ve İmişli bölgelerinde düzenlenen "Kardeş Yumruğu" tatbikatlarının ayrı bir önem taşıdığı ve verilen görevlerin başarıyla yerine getirildiği belirtildi. Toplantının sonunda konuşan Savunma Bakanı Hasanov, ortak tatbikatların bölgede sürdürülebilir barış ve güvenliğin sağlanmasına katkı sağladığını ifade etti. Bakan Hasanov, "Kardeş Yumruğu tatbikatı, bölgede sürdürülebilir barış ve güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, 5-6 Aralık’ta "Kardeş Yumruğu" adıyla ortak tatbikat gerçekleştirmişti.