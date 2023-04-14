Azerbaycan Türkiye Parlamento Dostluk Grubu ve Azerbaycanlı milletvekillerinden oluşan heyet, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret ederek Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin önemine vurgu yaptı ve 14 Mayıs genel seçimlerinde başarı diledi.

Azerbaycan Türkiye Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, YAP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Milletvekili Anar İskenderov, YAP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Milletvekili Melahat İbrahimkızı, YAP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Milletvekili Azer Badamov ile YAP Bakü Binegedi İlçe Başkanı Vüsar İsmayilov, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret ederek basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Azerbaycan Türkiye Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, “Gelmemizin esas maksadı bu büyük ağır zelzeleden sonra kardeşlerimizin yanında olmak, onların acılarını paylaşmak. Depremden sonra ilk defa ayağa kalkan ve Türk kardeşlerine giden Azerbaycan oldu. Bizim manevi borcumuz var. Türkiye ve Azerbaycan bir yumruktur, bir yürektir. İzmir il başkanı Bilal Bey, göreve yeni geldi. Onu yürekten tebrik ediyoruz. Sizin rehberliğinizle bu teşkilat, çok büyük uğurlara imza atacak. Seçimlerde milletvekili adayları seçilecek. Biz de dün aday tanıtıma katıldık ve seçimlerde başarı dileklerimizi ilettik. Türkiye demokratik bir ülke. Seçimin sonucunu Türk halkı belirleyecek. İnşallah kardeş Türkiye’nin seçimi uğurlu olacak” dedi.

"Onların tırnağına zarar gelse bizim canımız acır"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, “Kardeş ülke can Azerbaycan’ın hem ülkemize hem de partimize olan muhabbetinin, oradaki kardeşlerimizin duasının ne kadar güçlü olduğunu görerek onur duyduk. Bu güçlü birlik ve beraberliğimizin her zaman güçlenerek devam edeceğine inancımız tamdır. Onların tırnağına zarar gelse bilin ki bizim canımız acır. Biz de biliriz ki bizim canımız acısa onların yüreği acır. Böyle güzel birlik ve beraberliği, inşallah tüm Türk dünyasında Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güçlenerek devam edecektir. İnşallah 15 Mayıs sabahı güzel bir zaferle Türkiye’nin ve tüm kardeş ülkelerimizin zaferiyle sonuçlanacak seçimden sonra en yakın zamanda Azerbaycan’a İzmir’den ekip olarak geleceğiz” diye konuştu.

“Bizim için çok önemli bir virajdayız”

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı şöyle konuştu: “İnsan dostlarını iyi ve kötü günde yanında gördüğünde kendini daha iyi hisseder. Hem yangınlarda hem depremde sizleri yanımızda gördük. Bunun için sizlere teşekkür ediyoruz. Bu dostluk bizim için çok kıymetli. Dün de aday tanıtımında, 14 Mayıs seçiminde ülkemizin alacağı yol haritasında bizlere destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl, Türkiye yüzyılı. Bizim için çok önemli bir virajdayız. Bu desteklerle beraber Türk dünyası ve Müslüman aleminin umudu olan Cumhurbaşkanımızı tekrar seçtireceğiz. İnşallah Hak bizden yana olsun ve 15 Mayıs’tan sonra bu kutlu zaferi hep beraber kutlayalım.”

“100 Ermeni gelsin, bin Ermeni gelsin, biz galibiz”

YAP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Milletvekili Anar İskenderov, “Biz yanımızda hep Türkiye Cumhuriyeti’ni gördük. Bugün diyorum ki; 100 Ermeni gelsin, bin Ermeni gelsin, biz galibiz. Türkiye tarih boyu bizim yanımızda oldu biz de Türkiye’nin yanında olduk. Azerbaycan’a atılan taş, Türkiye’ye atılan taştır. Biz dostuz, kardeşiz, müttefikiz. Biz dualarımızla istiyoruz ki 14 Mayıs bizim olsun, 14 Mayıs sizin olsun” ifadelerini kullandı.

“Türk dünyasının yüzyılı”

YAP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Milletvekili Melahat İbrahimkızı da “2023; Türkiye’nin 100. yılı, Türkiye yüzyılı, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin yüzyılı, Türk dünyasının yüzyılıdır. Oy veren herkes, yol haritasının gerçekleşmesinde sorumluluğu omuzlarında hissetmelidir. İslam alemini, Türk dünyasını, mazlumu düşünmelidir” sözlerine yer verdi.

“Başlanmış işler devam etsin”

YAP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Milletvekili Azer Badamov, şöyle konuştu: “İstiyoruz ki Türkiye daha güçlü olsun, başlanmış işler devam etsin. Çünkü Türkiye’nin gücü bizim gücümüz, bizim gücümüz Türkiye’nin gücüdür. 14 Mayıs’ta seçimler bittikten sonra bir millet iki devlet olarak tebrik edeceğiz.”

Konuşmaların ardından toplantı sona erdi.