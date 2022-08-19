Kardeş ülke Azerbaycan’da fındık sektörünün verimliliğinin ve sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi projesinde görevli ekip, Ordu’nun Fatsa ilçesine geldi.

Kardeş ülke Azerbaycan’da fındık sektörünün verimliliğinin ve sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi projesinde görevli ekip, Ordu’nun Fatsa ilçesine geldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından desteklenen ’Azerbaycan Fındık Sektörünün Verimliliğinin ve Sürdürülebilirliğinin Geliştirilmesi Projesi’ çerçevesinde Azerbaycan’dan Ordu’ya gelen 20 kişilik ekip, kuracakları ziraat odası üretici birliği öncesinde yetkililerden bilgi aldılar.

Azerbaycan heyetini karşılayan ve proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, “Fındığın ve sektörün geliştirilmesi için buraya geldiler. Kendileri bizim değerli kardeşlerimizdir. Odamız bünyesinde birçok bilgileri kendilerine aktardık. Çiftçilikle ilgili her alanda bilgiler verdik. Buradan aldıkları bilgilerle kendi ülkelerinde tarım faaliyetlerini gerçekleştirecekler” dedi.

Azerbaycan arazilerinin fındık ve diğer ürünleri yetiştirme adına uygun olduğunu söyleyen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ümit Serdar, “Fındık yetiştirmek için en uygun topraklardan bir yere sahip. Amacına uygun olarak yetiştirmek için Azerbaycan’dan gelen heyete buralar ile ilgili bilgiler aktarıyoruz. FAO projesi çerçevesinde en iyi olan kurumları ziyaret ederek heyet gerekli bilgileri alıp kendi ülkelerinde tarım faaliyetleri sürdürecekler” şeklinde konuştu.

Azerbaycan FAO Teşkilatı Proje Lideri Fagan Aghayev, Türk ekibinin kendilerine gerekli bilgilendirmelerde bulunduklarını ifade ederek, “Burada tarım faaliyetlerini inceledik ve Samsun’dan başlayan gezimiz Ordu ilinde son buldu. Fındık bahçelerini kurarak ülkemizde üretim yapmak istiyoruz. Arazilerimiz uygun ve bu alanları değerlendirerek tarım yapmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.