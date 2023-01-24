Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Zengezur Koridoru özel bir öneme sahip olacak" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Zengezur Koridoru özel bir öneme sahip olacak" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşma yapan Bayramov, Azerbaycan’ın Doğu Zengezur Ekonomik Bölgesi’nde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne ulaşım koridorunun kurulması yönünde alınan tedbirlerin önemini vurgulayarak, "Zengezur Koridoru, bölge ülkeler arasındaki iş birliğinin gelişmesi için özel bir öneme sahip olacak" diye konuştu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmanın ardından Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı topraklarda yaptığı imar çalışmalarından bahseden Bakan Bayramov, söz konusu bölgelerde yeşil enerji ve serbest ekonomik bölgesi kurulması konusundaki faaliyetler hakkında detaylı bilgi verdi. Bayramov, enerji güvenliği alanında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Temmuz 2022’de Azerbaycan ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan mutabakat zaptının yeşil enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve Azerbaycan-Gürcistan-Romanya-Macaristan arasında Karadeniz’in altından geçen elektrik kablosu döşenmesi projesinin bölgede iş birliğinin daha da genişletilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Bayramov’un Taşkent ziyareti dahilinde ikili görüşmeler gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Öte yandan, toplantıda örgütün faaliyetlerine ilişkin çok sayıda belge kabul edildi.