Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 9 Kasım Devlet Bayrak Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 9 Kasım Devlet Bayrak Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 9 Kasım Devlet Bayrak Günü kutlanıyor. Bakü’deki Milli Park’ta Azerbaycan ŞUŞAM ve Azerbaycan Kültür Sanat Üniversitesi "Hazar" Korosu Kolektifi tarafından Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi. Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasının ardından Azerbaycan bayrağının renklerinde olan helyum balonları gökyüzüne bırakıldı. Etkinlikler kapsamında, Milli Park’ın çeşitli noktalarında ziyaretçilere Azerbaycan devlet bayrağı şeklindeki rozetler dağıtılacak ve çocukların yüzleri Azerbaycan bayrağının renklerine boyanacak.

Azerbaycan bayrağındaki mavi renk Türklüğü, kırmızı renk uygarlığı, yeşil renk İslamiyet’i, ay ve 8 köşeli yıldız da Türk boylarını sembolize ediyor.

Azerbaycan’ın ikinci kez Sovyet esaretine son vermesinin ardından, Azerbaycan Cumhuriyeti Ali Meclisi 5 Şubat 1991’de bir kez daha 3 renkli ay yıldızlı bayrağı Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Bayrağı ilan etmişti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 2009 yılında imzaladığı kararnameyle 9 Kasım, Azerbaycan’da "Devlet Bayrak Günü" olarak kutlanıyor.