Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları toplantısı, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlendi. Toplantıya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı. Liderler, toplantıda BDT’ye üye ülkeler arasında işbirliğini genişletme konuları, yıl boyunca elde edilen sonuçlar ve işbirliğinin öncelikli yönleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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