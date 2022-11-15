Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından davet edilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Arnavutluk’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Brigada Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından davet edilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Arnavutluk’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Brigada Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj’in daveti üzerine Arnavutluk’ta resmi ziyaret gerçekleştirdi. Aliyev, başkent Tiran’daki temasları kapsamında Brigada Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. Resmi törenin ardından heyetler arası görüşmeler ve ardından da baş başa görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ziyaret kapsamında bir çok konuyu gündeme getirmeye fırsat bulacaklarını ileterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin uluslararası mekanizmalarındaki işbirlikleri sayesinde daha da iyiye gittiğini belirtti.

İki ülke arasında enerji konusundaki işbirliklerine de değinen Aliyev, "Görüşmelerimizde gaz konusunu da ele aldık. Bu konuda olduğu gibi iki ülke arasındaki ilişkilerde çok büyük potansiyel var. Azerbaycan ve Arnavutluk TAP projesinin üyeleridir. Ülkelerimiz güney gaz yolu konusunda da işbirliği yapmakta. Bu konularda çok başarılı ve kapsamlı bir işbirliğimiz mevcut. Azerbaycan’ın gazı halen Avrupa’nın güvenliğine katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ise Aliyev’e Arnavutluk’a yaptığı bu ilk resmi ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, önümüzdeki sene iki ülke arasındaki ilişkilerin 30. yıl dönümü olacağını ve Azerbaycan’ın Arnavutluk’ta Büyükelçilik açma talebini memnuniyetle karşıladıklarını da dile getirdi. İki ülke arasındaki Yüksek İşbirliği Konseyinin 2023 yılında toplanacağını söyleyen Begaj, Arnavutluk’un özellikle enerji konusunda Azerbaycan ile yakın işbirliği içerisinde olmak istediğini belirtti. TAP projesi kapsamında Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan gibi ülkelere gaz dağıtımı için kilit bir rol oynayacağını dile getiren Begaj, Arnavutluk’un bu konuda aktif rol oynamayı ve TAP projesi çerçevesinde ülke olarak kazanımını artırmak istediğini vurguladı.

Güvenlik konusunu da masaya yatırdıklarını söyleyen Begaj, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne destek verdiklerini ve güney Kafkasya bölgesindeki sorunların diyalogla çözülmesi çağrısında bulunduklarını belirtti.