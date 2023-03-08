Kahramanmaraş merkezli ‘Asrın Felaketi’ olarak adlandırılan depremin ilk gününde Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen arama-kurtarma ekibi, Hatay ve Kahramanmaraş’taki görevlerinin ardından ülkelerine uğurlandı. Kahramanmaraş’ta halalarını ve kuzenlerini sağ çıkaran ekibi uğurlamayan gelen küçük kardeşler üzerinde “Siz bizim canımızsınız can Azerbaycan, biz her zaman dost olarak kalacağız” yazılı resim verip teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli ‘Asrın Felaketi’ olarak adlandırılan depremin ilk gününde Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen arama-kurtarma ekibi, Hatay ve Kahramanmaraş’taki görevlerinin ardından ülkelerine uğurlandı. Kahramanmaraş’ta halalarını ve kuzenlerini sağ çıkaran ekibi uğurlamayan gelen küçük kardeşler üzerinde “Siz bizim canımızsınız can Azerbaycan, biz her zaman dost olarak kalacağız” yazılı resim verip teşekkür etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden 11 il etkilendi. Depremin duyulmasının ardından Azerbaycan’dan 750 kişilik arama-kurtarma ekibi yola çıkarak Kahramanmaraş ve Hatay’a intikal etti. Depremin ilk gününden bu yana gece gündüz çalışan ekipler, 53 canı kurtardı. Arama kurtarma ekibinden bugün 249 kişi Hatay ve Kahramanmaraş’taki görevlerini tamamlayarak Adana’ya geldi. 53 insanın canlı kurtarılmasını sağlayan Azerbaycan ekibi ülkelerine uğurlandı.

“Halasını ve kuzenini kurtaran ekibe teşekkür ettiler”

Kahramanmaraş’ta depremin 36’ıncı saatinde Azerbaycan ekibi, anne Ayşe (49) ile kızı Zeynep Yalım (16)’yı canlı olarak kurtardı. Anne ve kızı kurtaran ekibe teşekkür etmek Zeynep isteyen Eren (10) ve kardeşi Kerem Karacoğlu (8) babalarıyla havalimanına geldi. Ekibin komutanı Tuğgeneral Muharrem Hasanov’a halası ve kuzenlerini kurtardığı için teşekkür eden kardeşler üzerinde “Siz bizim canımızsınız can Azerbaycan, bir her zaman dost olarak kalacağız” yazan resim de hediye etti.

“Kardeşler Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e selam gönderdi”

Çocuklardan Kerem Karacaoğlu,” Aliyev başkanımıza selam söylüyorum buradan, arama kurtarma ekiplerini çok seviyorum ve onlara çok teşekkür ediyorum. Her zaman birlikte ve dostlukla kalacağız” dedi.

Eren Karacaoğlu ise,” öncellikle kurtarma ekiplerine çok teşekkür ederiz. İki devlet tek millet, buradan başkan Aliyev’e çok selamlarımı iletiyorum” diye konuştu.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığında görevli arama kurtarma ekibinin komutanı Tuğgeneral Muharrem Hasanov ise,” Bütün Türk halkına, Türk milletine geçmiş olsun. Depremin olduğu sabah Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla 760 kişilik bir heyet arama kurtarma yapmak için geldik. Oradan buraya geldiğimiz andan itibaren 53 kişiyi kurtardık. Biz isterdik ki daha çok canlı çıkaralım. Elimizden geleni yaptık. Biz ölenlere, Allah’tan rahmet diliyoruz. Kalan yaralılarımıza Allah’tan şifalarımızı diliyoruz” ifadelerini kullandı.