Kastamonu’nun Azdavay ilçesine bağlı Çocukören köyünde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan proje çerçevesinde yapılan köy yaşam merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesine bağlı Çocukören köyünde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan proje çerçevesinde yapılan köy yaşam merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan proje çerçevesinde Kastamonu’da yapılan 13 köy yaşam merkezinden 1’i Azdavay ilçesinde açıldı. İlçeye bağlı Çocukören köyünde hizmete başlayan köy yaşam merkezinin açılış törenine Azdavay Kaymakamı Şeyma Nur Kaygusuz, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Kastamonu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cemalettin İpek, Azdavay İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Tepecik ve kurum yöneticileri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, il genelinde 13 adet köy yaşam merkezinin açıldığını belirterek, bunlardan 6 tanesinde ana sınıfı ve kurs merkezi, 5 tanesinin ilkokul ve Halk Eğitimi Merkezi, 2 tanesinin ise sadece Halk Eğitimi Kurs Merkezi olarak hayata geçirildiğini kaydetti.

Tüm köy yaşam merkezlerinin 12 Eylül tarihi itibariyle hizmet vermeye başladığını söyleyen Bahçacıoğlu, “Çocukören köyümüzdeki okulumuzun ve Halk Eğitimi Kurs Merkezimizin Azdavay Kaymakamlığı ve köy muhtarlığı katkıları ile hayata geçirildi. Okulumuz çok güzel bir şekilde yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Okulumuzun ve Halk Eğitimi Kurs Merkezimizin hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Daha sonra köy yaşam merkezi, kurdele kesimi ile hizmete açıldı.