Kastamonu’nun Cide ilçesinde istifa eden aza, "Neden istifa ettin?" diye soran muhtara tüfekle kurşun yağdırdı. Yaralanan muhtar, hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde istifa eden aza, "Neden istifa ettin?" diye soran muhtara tüfekle kurşun yağdırdı. Yaralanan muhtar, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Güren Döngelce köyünde Köy Muhtarı Coşkun Acar ile azası Mehmet A. arasında geçtiğimiz günlerde bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Bu tartışmanın üzerine aza Mehmet A. (70) görevinden istifa etti. Köy meydanında arkadaşlarıyla birlikte oturduğu sırada 63 yaşındaki Köy Muhtarı Coşkun Acar, görevinden istifa eden Mehmet A.’yi görünce "Neden istifa ettin?" diye sordu. Bunun üzerine Muhtar Acar ile Mehmet A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet A., muhtarı itekleyerek yere düşürdü. Köylülerin araya girmesiyle ikili ayrıldı ve Mehmet A. bulunduğu yerden ayrıldı. Sinirlerine hakim olamayan Mehmet A., evden aldığı tüfekle tekrar kavga ettiği yere gelip, muhtar Coşkun Acar ile birlikte sohbet eden 4 kişinin bulunduğu yerde muhtara doğru ateş etti. İkinci kez tüfeği doldurmak isterken köylülerin tekrar araya girmesiyle Mehmet A.’nın elinden tüfek alındı. Ayaklarına isabet eden kurşunlar sebebiyle Muhtar Coşkun Acar yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Muhtar Acar, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından jandarma ekipleri, Mehmet A.’yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.