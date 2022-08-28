AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Yomra ilçesi Kaşüstü mahallesinde bir süredir devam eden doğalgaz çalışmaları ile ilgili müjdeyi verdi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Yomra ilçesi Kaşüstü mahallesinde bir süredir devam eden doğalgaz çalışmaları ile ilgili müjdeyi verdi.

Yomra İlçe programı kapsamında Kaşüstü Mahallesinde 200’ün üzerinde iş yerini ziyaret eden Milletvekili Ayvazoğlu doğalgaz çalışmalarının hızlandırılması için kendisine iletilen talepler üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüşerek çalışmaların 2 ay içerisinde tamamlanacağının sözünü aldı.

Yomra Kaşüstü Mahallesindeki tüm taleplerin karşılanabilmesi için doğalgaz çelik boru hattı bağlantı hattının büyük kısmının tamamlandığını ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu “Çelik bağlantının büyük bir kısmı yapıldı. Bağlantı geçişinin güzergâhında kısa bir kayalık bölge ile dere geçişi var. Söz konusu bölgenin kamulaştırmaları tamamlandı ve çalışmalarda kullanılacak çelik borular temin edildi. Konu ile ilgili görüştüğümüz Sn. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. Fatih Dönmez’den de 2 ay içerisinde tamamlanacağının müjdesini aldık ve çalışmaları hızlandırdık” dedi.

Yomra Kaşüstü mahallesinde yoğun bir program gerçekleştiren Milletvekili Ayvazoğlu “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek ve 2053, 2071 vizyonu oluşturmak için AK Parti olarak daima milletimizle birlikte, daima sahadayız. Vatandaşımız hem memnuniyetini hem eleştirisini hem de fikirlerini rahatlıkla bizimle paylaştı. Genel anlamda Cumhurbaşkanımız nezdinde ciddi bir memnuniyet hakim, bundan tabi ki çok mutluyuz. Elbette eksikler, hatalar var. Sahada olmamızın asıl amacı vatandaşla birebir görüşüp bununla alakalı çözüm geliştirmek, gerekli durumlarda genel merkeze raporlayabilmek veya çözebilmek” ifadelerini kullandı.

Yomra’da şehirleşme ile birlikte nüfusun hızlı şekilde artmasıyla okul ve derslik ihtiyacı oluştuğunu ve bu ihtiyacı karşılamak için de çalışmalar yaptıklarını belirten Milletvekili Ayvazoğlu şunları söyledi:

“Yomra ilçemiz merkez ve Kaşüstü bölgelerinde nüfus artışı ile birlikte yeni okul ihtiyacımız doğduğundan mevcut Kaşüstü ilk ve ortaokul binasını yıkarak daha modern bir okul yapıyoruz. Burada daha önce bulunan okulumuz 9 derslikten oluşuyordu. Yeni yapacağımız okul 24 derslikten oluşuyor. Böylece yeni okul ile birlikte buradaki okul ihtiyacımız belli bir oranda çözülmüş olacak. Ayrıca bizim Yomra merkezde de bir okula ihtiyacımız var. Onunla ilgili de bir planlama yapıyoruz. Eğer yer ile ilgili problemler çözülürse merkezde de 24 derslikli bir okul yaparak merkezdeki sorunu da çözeceğiz. Eğer bize bir yer verilirse bir dahaki yılın yatırım planlamasına burayı koyup yeni okul inşaatına başlayabiliriz.”