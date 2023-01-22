AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu Akçaabat Derecik Vadisinde gerçekleştirdiği ‘Mahalle Buluşması’ programında vatandaşlarla bir araya geldi. Baharoğlu, burada çiçek ve meşalelerle karşılanırken, vatandaşların sorunlarını dinledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu Akçaabat Derecik Vadisinde gerçekleştirdiği ‘Mahalle Buluşması’ programında vatandaşlarla bir araya geldi. Baharoğlu, burada çiçek ve meşalelerle karşılanırken, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Sahada olun, halka dokunun’ talimatını sahada bire bir uygulayan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu meclisten arda kalan tüm zamanını mahalle mahalle, köy köy ziyaret ederek geçiriyor.

"Sizlerin desteğiyle başaracağız"

Ayvazoğlu, Derecik Vadisi’nde gerçekleşen programda esnaf ve vatandaşları selamlayarak sohbet etti.

Derecik Mahallesi Uğurlu Merkez Çay Ocağında mahalle sakinlerini dinleyen Ayvazoğlu, 2023 seçimlerinin önemine vurgu yaparak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde iktidara geldiğimiz günden itibaren sizlerin desteğiyle büyük hizmet ve yatırımlar yaptık. Şimdi yeni bir yüzyılın başlangıcındayız. Bıçak sırtı bir dönem. Bu dönemi inşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyıl’ına dönüştüreceğiz. Sizlerin desteğiyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Hiçbirimiz tüm bu kazanımların bir çarpıda yok edilmesine müsaade etmeyecektir ”dedi.

"Sera Gölü Trabzon’un parlayan yüzü olacak"

Derecik Sera Gölü ışıklandırma çalışmalarını yerinde inceleyen Ayvazoğlu, “Derecik Vadisi Sera Gölü şehrimizin önemli turizm destinasyon alanlarından biri. Bu bölgede yaptığımız yatırım ve hizmetlerle birlikte buradaki turizm potansiyelini daha da artırarak burayı bölgemizin marka turizm yerleşkesi haline getireceğiz. Sera Gölü ve Derecik Vadisi’nde bir yandan ışıklandırma çalışmalarımız devam ederken diğer yandan karayolu şantiyemiz harıl harıl çalışmakta. Amacımız burayı daha kolay ulaşılabilir ve daha dikkat çekici hale getirmek. Bunun için yol genişleme çalışmalarımız, Sera Gölü ve çevresini aydınlatma çalışmalarımız ile Sera Gölü’nün temizliği ve güvenliği için DSi tarafından planlanan yatırım çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu bölgenin bir evladı olarak hiç şüpheniz olmasın ben üzerime düşen tüm sorumlulukla birlikte çalışmaları yakından takip ediyorum. İnşallah bu çalışmalar tamamlandığında hep birlikte göreceğiz ki Sera Gölü şehrimizin parlayan yüzü olacak” ifadelerini kullandı.