Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Yuvamız Ayvalık Çocuk Etkinlik Merkezi, törenle hizmete açıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, açılışta yaptığı konuşmada, “Atatürk’ün yolunda çağdaş Cumhuriyet gençlerini yetiştireceğimiz Yuvamız Ayvalık Çocuk Etkinlik Merkezi, kentimize, anne ve babalara, bu merkezde eğitim görecek miniklerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Çalışan anne ve babaların çocukları için büyük bir kolaylık sağlayacak olan etkinlik merkezi, miniklerin sesleriyle şenlendi. Açılışta miniklerle sohbet eden ve keyifli vakit geçiren Başkan Ergin, “Miniklerin hem öğrenip hem eğleneceği, her detayı düşünülerek tasarlanan Yuvamız Ayvalık Çocuk Etkinlik Merkezi, yeni neslin mutlu yuvası olacak. Bugünden itibaren Ayvalık Belediyesi’nin ilk kreşi olarak hizmete girmiştir” ifadelerini kullandı.

Başkan Ergin, kentte yaşayan çocukların geleceğini ve vatandaşların haklarını koruma sorumluluğunu taşıdıklarını belirterek, Ayvalık Belediyesi’nin ilk ve bölgenin en donanımlı kreşlerinden birini hizmete açtıklarını söyledi. Ergin, “Sosyal Demokrat Belediye Başkanları olarak çocuklarımızın geleceğini düşünmek zorundayız. Onlarca anne-baba, çocuklarının uygun şartlarda nitelikli eğitim almasını istiyor. Bu merkez, onların bu beklentilerini karşılayacak” diye konuştu.