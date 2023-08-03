Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Yörük kökenli vatandaşlar kendi aralarında güç birliği kurabilmek amacıyla bir araya geldi. “Ayvalık Körfez Yörükler Derneği” adı altında kurdukları sivil toplum kuruluşuyla kendi örf ve adetlerinin yanı sıra ekonomik ve sosyal anlamda dayanışma içerisinde olmayı hedefleyen Ayvalıklı Yörük kökenli vatandaşlar gelecekte oluşturabilecekleri bir üretim kooperatifiyle ticari alanda da omuz omuza çalışabilmeyi arzuluyor.

Ayvalık’ın kırsal mahallelerinden Karaayıt’ta doğup büyüyen Bülent Saraçoğlu’nun öncülüğünde kurulan Ayvalık Körfez Yörükler Derneği ilk genel kurulunu önceki gün gerçekleştirdi.

Yeni yönetim ve denetim kurulunu oluşturan dernekte, üyeler arasındaki uyum ise dikkatlerden kaçmadı.

Muhtarlığa ait köy düğün salonunda gerçekleşen genel kurul toplantısında; kurucu başkan Bülent Saraçoğlu yeniden başkanlık görevine getirilirken, yönetim kuruluna ise Günay Özdemir, Mehmet İlhan, Sezan Yılmaz ve Nejat Yıldırım isimleri seçildi.

Murat Başak, Nasuf Kırçıl ve Şenol Çakır’ın da denetim kurulu üyeliklerini üstlendikleri genel kurulun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Saraçoğlu, öncelikli hedeflerinin her şeyden önce bölge genelindeki Yörük kökenli vatandaşları aynı çatı altında buluşturmak olduğunu söyledi.

Kırsal bölgelerde ilgili bakanlıkların öncülüğünde hazırlayacakları sosyo-ekonomik projelerin hayata geçmesi yönünde ciddi adımlar atacaklarının altını çizen Bülent Saraçoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, ‘Köylü yurdun efendisidir’ Bu şiarla çıktığımız yolda ülkemizin ekonomisini ayakta tutan Tarım sektörünü kendi bölgemizde geliştirerek, uğrunda alın teri döktüğümüz, büyük emekler sarf ettiğimiz topraklarımızdan hak ettiğimize inandığımız geliri sağlayabilmenin gayretinde olacağız. Bu gaye ile de gelecekte üretim alanında bölge köylümüz ve üreticimizle birlikte kuracağımız kooperatiflerle de bölgesel kalkınmanın sağlanabileceğine inanıyoruz” dedi.