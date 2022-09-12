Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk zili 44’ü resmi olmak üzere 52 okulda bu sabah çaldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk zili 44’ü resmi olmak üzere 52 okulda bu sabah çaldı.

Sabah saatlerinde okul bahçelerinde toplanıp, daha sonrada sınıflarına geçen öğrencilerin heyecanları gözlerinden okunurken; okula yeni başlayan minik öğrenciler ise şaşkınlık ve okula başlama sevincini bir arada yaşadı.

Ayvalık’ta yeni eğitim ve öğretim yılının açılışına ait çelenk sunma töreni ise ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı.

Törende; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar hazır bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ın Atatürk heykeline çelenk sunmasının ardından tören, Sakarya İlkokulu öğrencilerinden Fatma Nisa Özcivan ve Gökçe Demir’in günün anlam ve önemine ilişkin şiirleri seslendirmesiyle sona erdi.

Çelenk sunma töreninin ardından Sakarya İlkokulu’na geçen protokole Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da katıldı.

Okulu ziyaret eden Kaymakam Yaman öncülüğündeki protokol üyeleri öğretmenler ve öğrencilerle sohbet ederek, yeni eğitim ve öğretim sezonunu kutladı.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır muhabirimize yaptığı açıklamada, eğitimin tüm paydaşları olarak başta öğrencilerimiz olmak üzere aileleriyle eğitim kadromuza yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” temennisinde bulundu.