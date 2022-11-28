Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2022 yılı Yelken Ligi ILCA 1. Ayak Yarışları başladı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2022 yılı Yelken Ligi ILCA 1. Ayak Yarışları başladı.

Ayvalık Yelken Kulübü’nün ev sahipliğinde, Balıkesir İl Spor Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Ayvalık Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşmeye başlayan aralarında Fenerbahçe ve Bulgaristan’ın da olduğu Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren 51 kulüpten 188 sporcu aynı zamanda milli takıma girebilmek için ter döküyor.

6 gün sürecek yarışları izleyen Türkiye Yelken Federasyonu Mali ve İdari İşler Yöneticisi Kemal Almuslu, bu tür yarışların uzun süredir Ayvalık’ta yapılamadığını hatırlatarak, “Yaklaşık 20 yıl sonra bugün ilk kez bu start verildi. Bu yüzden de biz de çok heyecanlıyız. Bu organizasyon kolay olmadı. Arkada ciddi bir ekip var. Bu organizasyona katkı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışmaları izleyenlerin arasında bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türkiye’nin en iyi yelkencilerini yetiştiren Ayvalık’ta belli bir süredir yelken sporunun pasif hale geldiğini fakat kendisinin, Ayvalık Belediyesi’nin, kulüp yönetiminin ve en önemlisi üyelerin ortak destekleriyle geliştirilmeye ve hak ettiği noktaya tekrar getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Sporcuların, antrenörlerin, ekiplerin ve yarışı izlemeye gelen sporcu ailelerinin konaklamalarının kış turizmine de katkı yapacağını vurgulan Başkan Ergin, “Ümidimiz ve hedefimiz odur ki Ayvalık’ta bu sporu daha da hareketli hale getirmek ve ilerleyen süreçte uluslararası alanda su sporlarını ilçemizde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. O konuda iddialıyız diye düşünüyorum” dedi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise Türkiye Yelken Federasyonu bünyesinde Yelken Ligi ILCA 1. Ayak Yarışları’nın Ayvalık’ta organize edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ciddi bir katılım var. 51 kulüpten 188 sporcu yarışlarda ter döküyor. Biz inşallah burada daha fazla yarışların yapılmasını istiyoruz. Çünkü Ayvalık bu alanda çok özel bir yer” diye konuştu.