Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri yaşanan Elazığ, İzmir depremlerinin ardından şimdi de Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde mağdur olanlar için yardım kampanyası başlattı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri yaşanan Elazığ, İzmir depremlerinin ardından şimdi de Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde mağdur olanlar için yardım kampanyası başlattı.

Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Akif’in öğrencileri oluşturdukları birlik ve beraberlik ruhuyla bu kez de Kahramanmaraş’ta meydana gele iki depremde zarar gören 10 kentteki depremzedeler için kenetlendi. Okulun öğrencileri, velileri, okul iaresi, öğretmenleriyle tek yürek olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, yine büyük bir kampanyaya imza attı. Deprem bölgesine gönderilmek üzere traktör römorkları dolusu kuru gıda, temizlik ve hijyen malzemeleri, battaniye, su, süt, çocuk bezi, çocuk maması gibi insani yardımı yetkililere teslim eden Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun bu heyecanı takdirle karşılandı.