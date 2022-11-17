Afyonkarahisar’da ‘Düzensiz Göç ile Mücadele ve Huzur Uygulaması’

Afyonkarahisar’da ‘Düzensiz Göç ile Mücadele ve Huzur Uygulaması’

Yakalanan şüpheli 4 kişi; uyuşturucu imali, ithali, ihracı, satılması, devri, bulundurulması, kullanılması, tedariki suç teşkil eden uyuşturucu madde ve suçlarından işlem yapılarak şahıslar gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin üstlerinde ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda; 789 adet uyuşturucu hap, 1 adet elektronik tartı 8 gram esrar, boyları 10-15 cm arasında değişen 76 kök Hint keneviri, 46.57 gram esrar tohumu, 1 adet fanlı ısıtıcı, toplam 7 litre bitki sıvısı, 1 adet su spreyi, 2 adet zaman ayarlayıcı, 1 adet üçlü priz, 2 adet buhar cihazı, 1 adet sıvı transfer pompası, 1 adet havalandırma cihazı, 1 adet soğutucu fan, 7 adet bitki yetiştirme lambası, 1 rulo jelatin bant, 1 adet havalandırma borusu, 3 adet Ballant, 20 adet trafo 10 adet led panel, 1 adet ışık ölçer, 6 adet Ph ölçer, 1 adet vantilatör, 1 adet havalandırma motoru, 2 adet led projektör ele geçirildi.

Ayvalık’ta narkotik timleri birer hafta arayla gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 2’si uyuşturucu satıcısı, 2’si de uyuşturucu imalatı yaptıkları belirlenen 4 kişiyi yakaladı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesindeki ekipler uyuşturucu üretimi ve uyuşturucu satışı yapanlara göz açtırmıyor.

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