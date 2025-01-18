Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Türk Kızılayı Ayvalık Şubesi tarafından sürekli kan bağışında bulunan ilçenin tanınmış esnaflarından Hüseyin Ekinak’a 37 kez kan bağışında bulunduğu için altın madalya ve teşekkür beratı verildi.

Türk Kızılayı tarafından kan bağışçılarını onurlandırmak amacıyla 45 kez kan bağışlayanlara plaket, 35 kez kan bağışlayanlara altın madalya, 25 kez kan bağışlayanlara gümüş ve 15 ünite kan bağışlayanlara ise bronz madalya verilmesine ilişkin kampanya çerçevesinde, bugüne kadar 37 ünite kan bağışlayan Ayvalıklı esnaf Hüseyin Ekinak’a gümüş madalya layık görüldü.

Türk Kızılay’ı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar tarafından madalya ile ödüllendirilen Ekinak, her kan bağışında bulunmasının ardından kendisini son derece sağlıklı ve dinç hissettiğini vurgulayarak,“Bunun yanı sıra da kana ihtiyacı olan insanların bağışladığım ünitelerle yeniden hayata döneceklerini düşünerek de manevi anlamla inanılmaz mutlu oluyorum. Bence herkes kan bağışlamalı.” dedi.

Başkan Okyar memnun

Türk Kızılay’ı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar da, Murat Ekinak’ın 2021 yılında da gümüş madalyaya layık görüldüğünü belirterek, “Sağolsun Murat kardeşimiz Ayvalık’ta kan bağışı konusunda gerçek bir örnek kişiliktir. Murat kardeşimiz gibi gönüllü bağışçılarımızın sayısının artması en büyük dileğimizdir” dedi.

Kan temini konusunda Türk Kızılay’ının son derece başarılı olduğunu hatırlatan Başkan Okyar, “Bu konuda, yaklaşık 2 yıl önce 10 ilimizi etkileyen Malatya ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 55 bin insanımız enkaz altında kalarak hayatını kaybederken, yüzbinlerce vatandaşımız da yaralanmıştı. Ülkemizi yasa boğan o zor günlerde Türk Kızılay’ı olarak başta çadır, battaniye ve sıcak aş olmak üzere binlerce ünite kan temin ederek binlerce depremzedemizin hayatını kurtarılmasına vesile olmuştuk. Özellikle de kan temini konusunda elde ettiğimiz o başarının asıl mimarları da gönüllü kan bağışçılarımız olmuştur.” dedi.

Türk Kızılayı’nın kan bağışçılarıyla, kan ihtiyacı olanlar arasında manevi bir gönül köprüsü kurduğuna dikkat çeken Okyar, “Biz aracıyız, asıl işi yapan ise kan bağışçılarımızdır. Allah kan bağışlayan herkesten razı olsun. Bize göre; Kan bağışlayan herkes birer kahraman ve hayırseverdir.” diye konuştu.