Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda yiyecek, içecek, giyecek, tıbbi malzeme ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunan düzensiz göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi’ne gönderilmesi bekleniyor.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği öğrenilen ve lastik botları patlatılan 45 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ayvalık’ın Cunda Adası’na getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

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