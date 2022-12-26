Ayvalık Belediyesi park bahçeler ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri daha temiz kent sokakları için seferber oldu. Ayvalık’ın tarihi kent sokakları, cadde, meydan, parklar ve kaldırımları dip bucak elden geçirildi. Gelişigüzel atılan çöplerden arındırıldı, yabani otlar, kış sezonuyla birlikte dökülen yapraklar teker teker toplandı.

Ayvalık Belediyesi park bahçeler ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri daha temiz kent sokakları için seferber oldu. Ayvalık’ın tarihi kent sokakları, cadde, meydan, parklar ve kaldırımları dip bucak elden geçirildi. Gelişigüzel atılan çöplerden arındırıldı, yabani otlar, kış sezonuyla birlikte dökülen yapraklar teker teker toplandı.

Geçici listeden, kalıcı listeye geçebilmek amacıyla titizlikle yürütülen çalışmalar sonunda “UNESCO Endüstriyel Miras” yolunda ilerleyen Ayvalık’ın tarih kokan kent sokaklarında temizliğe çok önem verdiklerini ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Her gün gerçekleştirilen rutin temizliğin yanı sıra, kalabalık bir temizlik ekibiyle ara sokaklar gibi tarihi yapıları da barındıran bölgeler dip bucak temizleniyor. Planlı programlı yürütülen çalışmalarda ekiplerimiz hiçbir sokağı atlamadan titiz bir çalışmayla kentimizin temizliği için ter döküyor emek veriyor” dedi.

Ekiplerin elinin, eldiveninin değmediği yer kalmadan çalışma yaptıklarını hatırlatan Başkan Mesut Ergin, yaz kış, yağmur çamur demeden kenti temiz tutmak için gayret gösteren emekçilere vatandaşların da kirletmemeye özen göstererek destek vermelerini istedi.