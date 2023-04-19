Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde süs havuzları, foseptikler, bodrumlar, kanal kapakları, ızgaralar, dere kenarları, çöp konteynerleri, su birikintileri ve larva üreyebilecek alanlarda başta sivrisinek olmak üzere tüm uçkun ve haşerelere yönelik mücadelesini sürdürüyor.

İlaçlama çalışmaları potansiyel üreme alanlarında yoğunlaştırıldı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, görevli ekiplerin tespit edilen noktaların tümünde larva mücadelesi için ilaçlama çalışmalarını kış aylarında da aksatmadan yürüttüğünü söyledi. Bahar aylarında olduğumuz bu günlerde larva üremesinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirten Belediye Başkanı Ergin, “Özellikle kış aylarında başlayan ve her gün özellikle kapalı ve sulak alanlarda üremenin engellenmesi için larva mücadelesi gerçekleştiriyoruz. Bu sebeple Ayvalık’ta kış ayları için potansiyel üreme alanları belirlenip haritalandırılırken, kent genelinde çeşitli bölgelerde ekipler tarafından yapılan kontrollerle yeni potansiyel üreme alanları da tespit ediliyor ve bu rakamlar sürekli güncelleniyor” dedi.

Aralıksız mücadele

Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Göksel Aktaş ise, sivrisineğin uygun sıcaklıkta, her türlü durgun suda ve her mevsimde üreyebildiğini hatırlattı.

Aktaş, “Bu nedenle belirlediğimiz sulak alanlarda ekiplerimiz kış ayları da dahil olmak üzere yıl boyunca sivrisinek gelişim periyodunu da dikkate alarak ilaçlama yapıyor. Hamamböceği için kanalizasyon içlerine kalıcı ilaç uyguluyoruz. Okul ve hastane gibi resmi kurumlarda haşereye karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız hız kesmeden 365 gün devam ediyor. Haşere ilaçlamalarımızda doğal dengeyi gözeterek, çevre ve insan sağlığına zararsız biyolojik ürünleri özellikle tercih ediyoruz” diye konuştu.