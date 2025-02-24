BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 45 yaşındaki M.K., düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçe mezarlığının hemen arkasında bulunan merada yol ortasında hareketsiz yatan bir kişinin olduğu ihbarını alan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yerde kanlar içinde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde, cesedin bölgedeki ağıllardan birinin sahiplerinden M.K.’ya ait olduğu tespit edildi. İlk bilgilere göre, talihsiz adamın bir tabanca ve bir av tüfeğinden çıkan mermi ve fişeklerle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan ve fişek bulunurken, polis ekipleri fail ya da faillerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. M.K.’nın cenazesi, Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.