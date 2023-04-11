Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, mahalle halkının sürprizi ile karşılaştı.

Ayvalık’ın Zekibey Mahallesi Palabahçe Meydanı’nda simit fırınının genç işletmecisi Emincan Bilir, Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü nedeniyle polise ilginç bir sürpriz hazırladı.

Mahalle sakinlerinden biri, 155 polis imdat hattını arayarak Palabahçe Meydanı’nda iki grup arasında silahlı kavga çıktığı ihbarı yaptı.

İhbarın yapılmasıyla çok kısa sürede olay yeri polis ekipleriyle doldu.

Sözde silahlı çatışma yerine ulaşan polis ekipleri olay yerine geldiklerinde mahalle sakinleri ve vatandaşlarca dev bayraklar ve alkışlar eşliğinde karşılandı.

İlk şoku üzerlerinden atan polis memurları üzerinde “Türk Polis Teşkilatı’nın 178. Kuruluş Yıldönümü Kutlu Olsun” yazılı pastayı Emincan Bilir ve mahalle sakinleriyle birlikte kestiler.

Polis ekipleri afiyetle yenilen pastanın ardından kendilerine yapılan bu anlamlı jest için teşekkür ederek, görevlerinin başına döndüler.

Polislere yaptığı pastalı jest ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan işletme sahibi Emincan Bilir, Türk Polis Teşkilatı bünyesindeki tüm polislerin 7/24 yaptıkları görevler sayesinde toplum olarak kendilerinin can ve mal güvenliğini sağladığını hatırlatarak, “Polis teşkilatımız ülkemizde biz vatandaşlar için yapmış oldukları fedakârlıklara kayıtsız kalabilmek mümkün değildir. Bu duygularla Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıldönümünü böyle bir sürprizle onlarla birlikte kutlamak istedik. Allah onları başımızdan asla eksik etmesin” dedi.

Bilir, 11 kenti olumsuz etkileyen depremler nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar dilemeyi de ihmal etmedi.