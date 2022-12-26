Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; çocukları olmayan ve sahiplendikleri kediyi adeta kendi çocukları gibi benimseyen çift, Gümüş ismindeki kedinin 5. yaş gününü aile dostlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri bir doğum günü partisiyle kutladı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; çocukları olmayan ve sahiplendikleri kediyi adeta kendi çocukları gibi benimseyen çift, Gümüş ismindeki kedinin 5. yaş gününü aile dostlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri bir doğum günü partisiyle kutladı.

Ayvalık’ın en büyük mahallesi Altınova’da, 15 yıldır evli olan Tekel Bayii işletmecisi İlhan Avcı ile bir turizm şirketinde görev yapan eşi Yeliz Avcı hayvan dostu olmalarıyla bölge sakinlerinin gönüllerinde taht kuruyor.

5 yıl önce yavruyken sahiplendikleri British Shorthair cinsi kedi için her yıl doğum günü partisi düzenleyen Avcı çifti, kedileri Gümüş’ün 5. Yaş gününü Ayvalık Belediyesi’ne ait Altınova Mahallesi’ndeki Taşköşk’te pasta keserek kutladı.

Çiftin arkadaşları da getirdikleri hediyelerle Avcı çiftini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Yeliz Avcı muhabirimize yaptığı açıklamada, 5 yaşındaki dişi kedinin ailelerinin minik kızı olduğunu vurgulayarak, “5 yıl önce Gümüş’ü sahiplendik ve Ona anne-baba olduk. Şimdi kızımız büyüdü. Bugün de yakın dostlarımızla kızımıza bir doğum günü partisi düzenledik. Çok şükür ki pandemi sürecini aştık. O dönemlerde bu partileri küçük bir ortamda evimizde yapıyorduk. Çok şükür artık pandemi geride kaldığı için Gümüş’ümüzün doğum gününü tam bir parti havasında yapabiliyoruz” diye konuştu.