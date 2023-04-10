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Törenin 11 kentte yaşanılan deprem afeti nedeniyle sade bir şekilde organize edildiği öğrenildi.

Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda kutlanılan törende; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Fatih Tınas, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Arif Kurum, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, daire amirleri, gaziler, polis mensupları, şehit aileleriyle kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

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