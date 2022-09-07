Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının başlamasından önce Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Ayvalık genelindeki tüm okulların önlerindeki yaya geçitlerini boyama ve yenileme çalışması yaptı, uyarı lehvalarını düzenledi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının başlamasından önce Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Ayvalık genelindeki tüm okulların önlerindeki yaya geçitlerini boyama ve yenileme çalışması yaptı, uyarı lehvalarını düzenledi.

Okulların açılmasıyla birlikte Ayvalık genelindeki tüm okulların önlerinde araç, yaya ve öğrenci yoğunluğunun fazla olacağından dolayı ekipler okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer/zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak için boyama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatlarıyla eğitim öğretim dönemi başlamadan önce, ekipler tarafından okulların önlerinde zamanla yıpranan ve silinen azami seyir hızlarının gösterildiği hız ikaz işaretleri ve öğrenci geçidi levhası yol zeminlerini ve ’Önce Yaya’ ikonlarını boyayarak, öğrencilerimizin trafik güvenliğinin sağlanması amaçlandı.