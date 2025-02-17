Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde belediye tarafından ikinci Öğrenci Lokantası açıldı.

Ayvalık Belediyesi tarafından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk günlerinde belediye bünyesindeki Boğaziçi Otel’in alt katında hayata geçirilen Öğrenci Lokantası’nın ikincisi, "Okullar Bölgesi" olarak nitelendirilen Ali Çetinkaya Mahallesi Adliye Binası arkasında yapılan tek katlı binada açıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin’in yanı sıra CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ile öğrenciler ve velilerin katılımıyla hizmete giren Öğrenci Lokantası’nda yemekler ilk gün ücretsiz olarak dağıtıldı.

Açılışta konulan Belediye Başkanı Mesut Ergin, hedeflerinin ilçede öğrencilerin öğün atlamamalarını sağlayabilmek olduğunu vurguladı. Seçim döneminde Altınova Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaşın kendisine iki çocuğunun her gün ilçe merkezindeki okullarda eğitim aldığını ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle iki çocuğuna sadece 100’er lira harçlık verebildiğini, ancak 100 TL harçlıkla çocuklarının bir tost bile yiyemediğinden yakındığını anlatan Ergin, "O vatandaşımızın anlattıklarından çok etkilenmiştim. Bu yüzden de seçimlerin hemen akabinde göreve bir kez daha gelir gelmez de ekip arkadaşlarımla birlikte Öğrenci Lokantası projesini hayata geçirdik. İlkini belediyemizin bünyesindeki otelimizin alt katında hayata geçirdiğimiz bu projemizin ikinci etabını ise bugün ‘Okullar Bölgemizde’ hayata geçirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, Ayvalık’taki tüm öğrencimizin tok karınla eğitim ve öğretim alabilmesini sağlayabilmektir. Öğrencilerimize kaliteli ve sağlıklı yemekleri sunabilmek adına sadece 30 TL karşılığında 4 çeşit yemekten oluşan menüyle vereceğimiz bu hizmetin çocuklarımız için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin öğrencilerle birlikte kesildiği Öğrenci Lokantası’na öğrenciler adeta akın etti. Ayvalık Belediyesi tarafından ikincisi açılan Öğrenci Lokantası’ndan her gün yaklaşık 2 bin öğrencinin yararlanabileceği öğrenildi.