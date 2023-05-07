Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Çağdaş Yaşam Türkel Minibaş Gençlik ve Çocuk Kütüphanesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Nejat Hürbaş Hikâye Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

“Çocukluğumuzun Güzel Dünyası Mahallelerimiz” ve “Deniz Vefakâr Bir Dosttur” kategorilerinde düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Ayvalık Belediyesi’ne ait Cihan Şişman Gençlik Merkezi binası bahçesinde gerçekleşti.

Adnan Saraçoğlu, Aytül Akal, Erdem Seçmen, Fatih Erdoğan ve Gülten Dayıoğlu’nun jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada 20 eser değerlendirildi.

Kütüphanenin kurucusu Kerim Erhan’ın yanı sıra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ayvalık Şube Başkanı Gülden Belge ve derneğin Ayvalık’taki kurucularından Nuray Özer’in yanı sıra öğrenci ailelerinin de hazır bulunduğu törende, Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencileri de mini bir konser verdi.

Mansiyon ve dereceye girenlerin yanı sıra yarışmaya katılanlara belgelerinin verildiği törende konuşan ÇYDD Ayvalık Şube Başkanı Gülden Belge, kitap okumanın önemine işaret ederek, geleceğin yazarlarının ortaya çıkması konusunda düzenlenen yarışmanın öneminde dikkat çekti.

Törende konuşan Ayvalık Belediyesi Çağdaş Yaşam Türkel Minibaş Gençlik ve Çocuk Kütüphanesi kurucusu Kerim Erhan da, yarışma ve değerlendirme etaplarından kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Tören dereceye giren ve mansiyon ödülü alan öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.