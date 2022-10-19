Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü sade bir törenle kutlandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü sade bir törenle kutlandı.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende; ilçede kırsal ve merkez mahallelerde görev yapan muhtarlar tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın bir ağızdan seslendirilmesinin ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Necdet Uğural yaptı.

Vatandaşların devlete ihtiyacı olduğu zaman çalacağı ilk kapının muhtarlıklar olduğunu vurgulayan Necdet Uğural, “Muhtarlar, sevinçte üzüntüde halkımızın hep yanında ve hizmetindedir. Mahalle muhtarlıkları, vatandaşlarımızın hızlı ve kolay şekilde ulaşıp sorunlarını, sıkıntılarını anlattıkları en yakın yönetim kademesi olması nedeniyle kamu hizmetlerindeki rolleri çok önemlidir. Muhtarlar, mahallelerinde yaşanan her sorunu, bu sorunların nedenlerini ve sonuçlarını yaşayarak gören, bunları yerinde tespit eden, dolayısıyla çözüm yollarında en doğruya yakın fikrin ve görüşün alınabileceği seçilmiş kamu görevlileridir. Muhtarlar devletimizin, resmi kurumların ve yardımseverlerin kişisel olarak yapmış olduğu sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine doğru bir şekilde iletilmesinin koordinasyonunda yer almaktadırlar. Biz muhtarlara verilen yetkiler dahilinde mahalledeki sorunları ve talepleri belediye ve yetkili mercilere iletebildiğimiz sürece çok daha başarılı olunabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Muhtarlar Günü etkinliği protokolün toplu halde hatıra fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Törende; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Vekili Ömer Özerdemir, Ayvalık İlçe Jandarma Komutan Vekili Engin Demir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.