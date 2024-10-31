Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ortaklığında Ayvalık genelinde mazgal ve yağmur suyu kanallarında büyük temizlik harekâtı başlatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi ekiplerinin işbirliğinde ve koordineli olarak sürdürülecek olan çalışmalarla; mazgal ve yağmur suyu kanallarında dip bucak temizlik gerçekleştirilecek. Ekipler 7/24 mesai yaparak, yaklaşan kış mevsimi öncesinde bakım, onarım ve temizlik hizmetlerini titiz bir şekilde tamamlamayı planladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tıkalı durumdaki kanalların, hem ilçenin hem de vatandaşların sel ve su baskını riskine karşı savunmasız hale getirebileceğini söyledi. Bu bilinçle, ilçe genelinde kapsamlı bir bakım ve temizlik çalışması yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Mesut Ergin, “Çalışmalar Ayvalık genelinde tüm sahada 7 gün 24 saat olarak devam ediyor. Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve BASKİ ekipleri ortaklığında, yağmur kanallarında, rögarlarda kapsamlı temizlik çalışması başlattık. Yoğun geçen yaz sezonunda gelişigüzel atılan çöpler, yağmur kanallarından tek tek ayıklanacak. Temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülerek kış sezonuna güvenli bir şekilde hazırlanılacak” dedi.

Ekipler, aşırı yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla, cadde, sokak, mazgal ve çevre temizliği çalışmalarını aralıksız 7/24 sürdürüyor. İlçe genelinde yağmur suyu drenaj kanallarını atıklardan arındırmaya başlayan ekipler Ayvalık’ın kışı karşılama hazırlığını tamamlamak için gece gündüz çalışıyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalık’ımıza kendi evimize gösterdiğimiz özenle, titizlikle davranalım, kendi evimizi nasıl temiz tutuyorsak kentimiz için de öyle davranalım. Ayvalıklı hemşehrilerimden rica ediyorum. Özellikle yağmur suyu drenaj kanallarına küçük bir çöp dahi atmayalım, tıkanma, taşma ve sel gibi felaketler ile karşı karşıya kalmayalım,” diyerek uyarıda bulundu.