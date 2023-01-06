Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde marketlere yönelik denetimler tüm hızıyla sürüyor.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde marketlere yönelik denetimler tüm hızıyla sürüyor.

Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Jandarma ve Polis birimleriyle, İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin ortaklaşa düzenlediği denetimlerde başta sahte içki olmak üzere, etiketlerle kasa başındaki fiyat dengesi ve reyonlarda satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri titizlikle kontrol ediliyor.

Haftalık ve aylık rutin denetimlerin yanı sıra günlük denetimlere de ağırlık veren ekiplerin; gıda üretimi ve satışı yapan zincir marketlere yönelik halk sağlığının ve tüketici haklarının korunması amacıyla sürdürdüğü denetimler ise vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.