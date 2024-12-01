Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin’in geçtiğimiz dönemde en önemli projeleri arasında yer alan mahalleevleri ve kooperatif projeleri kardeş belediyelere rol model oldu.

Hamdibey, Altınova, 150 Evler-1 ve 150 Evler-2, Aliçetinkaya, Sarımsaklı ile Cunda Mahalleevlerinde her ay 380 kadın eğitim alıyor, üretiyor, satıyor ve aile bütçesine önemli bir katkı sağlıyor.

Edremit Körfezi ve Balıkesir’deki belediye başkanlarının özel ekipler göndererek projeler hakkında bilgi almak için gelen konuklar arasında Ayvalık’ın komşu ilçesi Burhaniye Belediye Başkanı Ali kemal Deveciler’in eşi Nuriye Deveciler de vardı. Belediye yöneticileriyle birlikte mahalleevleri ve kooperarifteki çalışmaları yerinde inceleyen konuklara Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in eşi Canan Ergin eşlik etti.

Özellikle mahalleevlerinde açılan çok sayıdaki kurslar, kurslardaki ürünlerin pazarlanması, elde edilen gelirin aile bütçelerine olan katkılarını anlatan Canan Ergin, kurslara olan talebin her geçen gün arttığını ve yeni kursların açılması için arayış içinde olduklarını söyledi.

Kadınların el emeklerinin değerini, göreve geldiği günden beri ön planda tutan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla kurulan mahalleevleri, her geçen gün büyüyerek eğitimler vermeye devam ediyor. Sorumluluğunu Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in eşi Canan Ergin’in üstlendiği mahalleevleri, kadınlara yönelik sunduğu eğitimlerle aile bütçelerine katkı sağlanmasını, sosyalleşmesini ve düzenlediği kurslarla yeni ürünler üretmesine fırsat tanıyor.

İçerisinde Seramik, Vitray, Cam boyama, Geri dönüşüm, Takı tasarım, Örgü, Dikiş, Kece işleme, Deri işleme, Kırkyama, Sepet örücülüğü, Panç ve Makrome gibi 13 aktif kursun yanı sıra belirle zamanlarda soğuk sabun ile mum yapımı atölyelerinin de bulunduğu mahalleevleri yirmi kişilik sınıflar halinde ve tamamen ücretsiz eğitim vererek kadınların ufkunun genişlemesine yardımcı oluyor.