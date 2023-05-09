Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 25-27 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi için dinleyici kayıtları devam ediyor.

Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkiinde bulunan İçişleri Bakanlığı Vilayetler Birliği bünyesindeki VE Hotels’de yüz yüze gerçekleştirilecek olan II Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi’nde 200’ün üzerinde bildiri sunumu, paneller, davetli konuşmacılar ve çalıştayların gerçekleştirileceği öğrenildi.

"Değişimin Anahtarı Öğretmen" ana teması ile düzenlenecek olan kongrede, “Paydaşların Gözünden 100. Yılda Eğitim” ve “Küresel Öğretmenler ile Eğitimde Değişim” panellerinin yer alacağı bildirildi.

Panellerde kongre ortaklarının Eğitim Fakültesi dekanları ve İl Milli Eğitim müdürleri ile 2022 yılında Küresel Öğretmen Ödülüne layık görülen öğretmenlerin de katılacağı kaydedilirken, kongrede davetli konuşmacılarla katılımcıların ilgisini çekecek güncel çalıştayların da yer alacağı vurgulandı.