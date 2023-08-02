Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Küçükköy Kent Müzesi, bölgenin kültürel zenginliklerini sergileyen önemli bir merkez olarak biliniyor ve bu özelliğiyle öne çıkıyor.

Ayvalık Belediyesi’nin destekleriyle ayakta kalmaya devam eden müze tepeden tırnağa elden geçirildi ve yeni yüzüyle ziyarete açıldı. Küçükköy Kent Müzesi, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor.Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Küçükköy Kent Müzesi’nin, köyün zengin tarihine ve Balkan kültürüne odaklanarak bölgenin geçmişini bugüne taşıdığını söylüyor.

Başkan Ergin; “2009 - 2014 yılları arası Küçükköy Belediye Başkanlığı dönemimde hayata geçirdiğimiz, Küçükköy Kent Müzesi’nde göç etmenin farklı renklerini yansıtmaya çalıştık. Ve müzemiz Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nda Yaşam Kültürü Müzeleri kategorisinde ödül aldı.Açık hava müzesi olan Ayvalık’ımızı müzeler kenti yapmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

Kendine özgü tarihi dokusu ve zarif mimarisiyle dikkat çeken müzenin, tarih severleri büyülü bir atmosferde ağırladığına değinen Başkan Ergin, “Müzemizin koleksiyonunda resim, heykel, seramik gibi çeşitli sanat dallarından ürünler bulunuyor.Ziyaretçiler, Küçükköy Kent Müzesi’nde bölgenin tarihini keşfederek geçmişle günümüzü bir arada deneyimleme şansı buluyor. Ayvalık’ın kültürel hazinesi olarak nitelendirdiğimiz müzemiz, zengin içeriğiyle ziyaretçilerini bekliyor” dedi.

Başkan Ergin, müze ziyaretçilerinin kentten ayrıldıktan sonra mutlaka gezilip görülmesi gereken yerler arasında Küçükköy Kent Müzesi’ni önereceklerini belirterek şunları söyledi:

“Kapıdan girip, müzeden çıkana kadar tarihini, geçmişini, dününü ve bugünü hem fotoğraflarla hem de o günlerden kalan otantik eşyalar ile seyredip, o yıllara gidip gelecek ziyaretçiler. Savaşlar, göçler, kayıplar, düşman işgali, barış dönemi, geriye göç. Müzeyi ziyaret edenler bir film izler gibi gezecekler ve farklı duygularla ayrılacaklar müzeden.”