Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan Rahmi M. Koç Müzesi’ne özel bir iskele yapılmasına ait talebe bir tepki de Türkiye Tabiatını Koruma Derneği’nden geldi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilcisi Bülent Özgen, iskeleye ait proje dosyasını incelediklerini kaydederek; çevresel, sosyal ve hukuki yönden itiraz dilekçelerini Balıkesir İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne gönderdiklerini söyledi.

Ayvalık’taki Rahmi M. Koç Müzesi’nin deniz kıyısına yapılması düşünülen iskelenin; yat yanaşma ve bağlanması planlanırken, su altında gürültü ve titreşim raporunun bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmesinin şart olduğunu vurgulayan Özgen, “Proje dosyasında bağımsız uzman görüşleri ve ekolojik analiz raporları bulunmamaktadır. Projenin çevre üzerindeki etkilerini azaltmak için kazık çakma yerine yüzer iskele sistemleri ,deniz tabanına müdahale gerektirmemekte ve çevreye uyumlu bir yapı sağlamaktadır” dedi.

“Proje Anayasa’nın 43. maddesi ve Kıyı Kanunu’nun 6. maddesine aykırı”

Deniz tabanına kazık çakılma yönteminin deniz ekosistemine ve su altı canlılarına ciddi zararlar verebileceğinden endişe ettiklerini belirten Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilcisi Bülent Özgen, “Proje dosyasında bilimsel bir rapor bulunmamaktadır.Proje dosyası bu yönüyle bilimsellikten uzaktır.Proje şirketi kendine göre yorum yapmıştır. Ayrıca;müzeye gelecek her ne kadar ziyaretçi denilse de; Projenin yalnızca özel bir gruba, örneğin müze müşterilerine hizmet verecek şekilde tasarlanması, kıyıların kamu yararına kullanımını zorunlu kılan Anayasa’nın 43. maddesi ve Kıyı Kanunu’nun 6. maddesine aykırıdır. Projelerin kamu yararına uygunluğu ve çevre üzerindeki etkilerinin azaltılması için yerel halkın ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri dikkate alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Koç Grubuna ait bir marina zaten mevcut

Ayvalık özelinde karbon salınımının mevcut durumu ve projenin bu anlamda ne kadar olumsuz etki oluşturacağının daha detaylı ele alınamamış olduğunu savunan Bülent Özgen, “Bu analiz yapılmadan izin sürecinin tamamlanmaması gerekmektedir. Karbon ayak izi analizi eksiktir. Sonuç olarak projenin bu haliyle,çok eksikliklerin bulunması nedeniyle uygun değildir. Ayrıca zaten Ayvalık’ın böylesine büyük bir iskeleye ihtiyaçı da yoktur. Zaten Koç grubuna ait bir marina vardır.

Deniz araçlarının yanaşma faaliyeti sırasında yakıt sızıntısı, sintine suyu boşaltımı gibi etkiler söz konusu olabilir. Proje, bu konuda sıfır atık politikasını öne sürüyor ancak deniz kirliği önlemleri yeterince planlanmamıştır” diye konuştu.

Özgen; illaki bir iskele yapılacaksa bunun yüzen bir iskele olması gerektiğini de sözlerine ekledi.