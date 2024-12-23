Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kısa bir süre önce açılan Rahmi M. Koç Müzesi’ne özel bir iskele yapılmasına ait talep, ilçedeki çevrecilerin tepkisini çekti.

Ayvalık’ta Koç Grubu’na ait bir marinanın bulunduğunu hatırlatan Ayvalık Tabiat Platformu, “Tekneli Müze Ziyaretçisine Kıyak” başlığıyla yaptığı yazılı basın açıklamasıyla söz konusu talebe sert tepki gösterdi.

Koç’ların Ayvalık’tan taleplerinin bitmediği ve bu kez de müzeye özel iskele talebinde bulunduğunun vurgulandığı açıklamada, “Ayvalık içdenizinde yeni bir yat yanaşma yerine karşıyız. Çünkü; tasarlanan yat yanaşma/bağlanma yerinin sadece müze ziyaretçilerine günlük olarak hizmet verebilmek amacı ile tesis edileceği belirtilmiştir. Ayvalık Körfezi’nde yatlara hizmet veren Koç şirketler topluluğuna ait bir marina zaten mevcuttur. Ayvalık Setur Marina’dan kara yoluya müzeye ulaşım vardır. Kişiye özel olduğu anlaşılan bu yeni yat yanaşma/bağlanma yeri projesinde kamu yararı yoktur” denildi.

Kentsel sit alanında kent siluetini bozacak ve kıyı şeridine etki edecek yapılaşma olmaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, “Denizimizin, kamuya ait bir alanın rant odaklı değerlendirilmesini, halkın serbest ve ücretsiz erişimine açık olması gereken kıyıların kiralanmasını, özel-mülkleştirilmesini doğru bulmuyoruz. Kıyılar hepimizindir. Bu konuda hazırladığımız itiraz dilekçemizi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Balıkesir İl Müdürlüğüne vermiş bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.