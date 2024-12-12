Balıkesir’in Ayvalık ilçesind; Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü "İlaçlama Birimi" ekipleri tarafından kışlık ilaçlama programı kapsamında çalışma yapıldı.

Haşere ile mücadeleyle sürdürülen çalışmalarda, kanal ve rögar ilaçlaması, dumanlama yöntemi ve sıvı ilaçlama teknikleriyle titiz bir uygulama ile gerçekleştirildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle, karasinek ile ilgili mücadele de çöp konteynerleri ve sıkıntı oluşturabilecek alanlarda ilaçlamaların rutin olarak devam edeceği öğrenildi.