Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla çalışmalarını tamamladı. Ekiplerin olağanüstü durumlarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda olduğu öğrenildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla çalışmalarını tamamladı. Ekiplerin olağanüstü durumlarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda olduğu öğrenildi.

Ayvalık’ın sorunsuz bir kış sezonu geçirmesi için gerekli tüm önlemleri alan ekipler, kış hazırlıkları çalışmaları dahilinde Fen İşleri, Park- Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak koordineli bir şekilde sahadaki çalışmalarını tamamladı.

Göreve geldiğinde ilk iş olarak kentin altyapısı için çok önemli yatırımların altına imza atan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ekipleriyle birlikte yürüttüğü çalışmalarla kent merkezi ve tüm mahallerde, yağışlar sonrası yaşanan su baskınlarını ve büyük su birikmelerinin önüne geçti.

İlçenin ana caddesi olan ve daha önce yağışlarda büyük su birikintileri oluşan Atatürk Caddesi ve bağlantı yollarındaki yağmur suyu drenaj kanalları büyütülerek yenilendi. Kış hazırlıkları çalışmalarında Fen İşleri ekipleri de cadde ve sokaklarda oluşabilecek su birikintileri için asfalt yama çalışmalarını kentin her noktasında gerçekleştirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Altınova, Küçükköy ve Ayvalık’ta derelerde ve uzantılarında, yağmur suyu kanallarında temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Kışın sağanak yağmurlarda su baskınlarıyla karşılaşmamak amacıyla kış mevsiminin yaklaştığı bu günlerde her yıl rutin olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan cadde ve sokaklardaki yağmur suyu drenaj ızgaraları, mazgallar ile rögarların temizliği de unutulmadı.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi’yle ortak yürütülen gece çalışmalarıyla kentin her noktasında, basınçlı sistemlerle kanal açma ile mazgal temizliği çalışmaları gerçekleştirildi. Kanallarda biriken ve tıkanmalara yol açabilecek çöplerde ekipler tarafından titizlikle temizlendi.

Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir içi kaldırımlarda, orta refüjlerde, yeşil alan, park ve bahçelerde ağaçların budama ve bakımı, çim alanlarda da kış gübrelemesi yapıldı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kentin genelinde başlattığımız alt yapı seferberliğimizin meyvelerini sağanak yağışların yaşandığı kış dönemlerinde aldık. Ana caddelerimizde trafik kazalarına sebebiyet verebilen su birikintilerini yaptığımız çalışmalar sonrasında yaşamadık. Ayvalık tarihi kent kimliği olan bir yer ve bu konuda altyapı çalışmaları bir hayli zor. Meşakkatli çalışmalarımıza tarihi kent sokaklarından, köylerimizdeki yollara, tarla ve zeytinlikler arası yollardan, tüm yerleşim alanlarına kentin her noktasında çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamayacağı, kış aylarını sorunsuz geçirmelerine yönelik her türlü tedbiri de aldık. Herhangi bir olumsuzlukta da tüm birimlerimizle hemşerilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi.