Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın ilk dönemi de sona erdi. Ara tatile giren öğrencileri karne heyecanlarını ilçe protokolüyle birlikte yaşadı. Ayvalık’ta ara tatil öncesinde düzenlenen karne dağıtımı Atatürk İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın ilk dönemi de sona erdi. Ara tatile giren öğrencileri karne heyecanlarını ilçe protokolüyle birlikte yaşadı. Ayvalık’ta ara tatil öncesinde düzenlenen karne dağıtımı Atatürk İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’ın yanı sıra Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır okul idarecilerinin hazır bulunduğu etkinlikte karneler protokolün ziyaret ettiği sınıflarda tek tek öğrencilere dağıtıldı.Minik öğrencilere karnelerini dağıtan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in sempatik tavırları öğrencileri mutlu ettiği gözlendi.

Belediye Başkan Mesut Ergin de; yarı tatilde okulların ikinci yarısına en iyi şekilde hazırlanıp daha da çok çalışmaları gerektiğini söyleyerek tatilde bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; “Atatürk İlkokulu’nda öğrencilerimizin karne heyecanına ortak olduk. Tatil başladı, çok yoruldunuz biliyoruz, tatilde dinlenin, gezin, oynayın ve bol bol kitap okuyun diye kütüphanelerimiz hizmetinizde. Mahalle evlerimizdeki ve gençlik merkezlerimizdeki etkinliklere ve kurslara da katılmayı unutmayın. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, gençlerimize ve onları yetiştiren fedakar öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.