Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; sanatçı Olcay Kıncay’ın, atölyesinde eğitim verdiği kursiyerleriyle birlikte hazırladığı "Karma Selçuklu Sergisi" Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi’nde beğeniye sunuldu.

Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Olcay Kıncay’ın Geleneksel Türk Sanatları Atölyesi tarafından hazırlanan "Karma Selçuklu Sergisi" Orhan Peker Sanat Galerisi’nde açıldı. Açılışı Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin gerçekleştirdi.

Sergide, Selçuklu dönemi estetiğini ve kültürünü yansıtan hat, tezhip, minyatür eserler sanatseverlerden tam not aldı.

Geleneksel sanatların özgün yorumlarıyla bezenen sergi, ziyaretçilerine tarih ve sanatın iç içe geçtiği özel bir deneyim sunuyor.

30 Nisan’a kadar açık olacağı öğrenilen sergi ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mesut Ergin "Geleneksel sanatlarımızın yaşatılması ve yeni kuşaklara aktarılması adına bu tür sergileri çok önemsiyoruz. Ayvalık kültür ve sanat şehridir. Bunun yegâne sebebi de değerli sanatçılarımızın ortaya çıkardıkları eselerdir." dedi.

Serginin açılışında konuşan Sanatçı Olcay Kıncay ise; "Biz atalarımızdan yadigâr kalan sanatımızı tekrar hatırlatabilmek amacıyla tam bir yıldır aralıksız çalışarak bu sergimizi hazırladık. Amacımız gençlere bu kültürü ve bu sanatı sevdirip, aşılayabilmek. Atalarını hatırlatabilmektir." ifadelerini kullandı.

Hat, minyatür ve tezhip olmak üzere 53 eserin yer aldığı sergi ile ilgili açıklamalarını sürdüren Olcay Kıncay, "Ben bu sanata, Selçuklu Yıldızı ile başladım. Ardından da Sivas Valiliği ile bazı arkadaşlarımın bize ulaştırdığı kitaplarla geliştirdim. Zannediyorum, atölyemizdeki arkadaşlarımızla birlikte bunu daha da geliştireceğiz. Bu sergiyi daha sonra Sivas’a da taşıyacağız" diye konuştu.

Sergiye sanatseverlerin ilgisi ise yoğun oldu.