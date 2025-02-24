Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yoğun olarak kullanılan yağların kanalizasyon şebekesine ulaşarak çevre sorunlarına yol açmasını engellemek amacıyla, işletmelere, yağ ayırıcı veya yağ ayrıştırıcı olarak da bilinen "Yağ Tutucu" takılması zorunluluğu getirildi.

Ayvalık Belediye Meclisi’nin Şubat ayı olağan toplantısında oy birliğiyle alınan kararın ardından, uygulamaya Ayvalık Belediyesi Paşa Limanı Sosyal Tesisi’nden başlandı.

İstenmeyen unsurlarından ayrıştırılarak temizlenmiş olan atık suyun kanalizasyon sistemine verilmesiyle çevre dostu bir ekipman olan "Yağ Tutucu" cihazlarının tüm işletmelere takılmasının ardından Ayvalık’ta kanalizasyon sisteminde bundan böyle sıkıntı yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediye meclisinin aldığı kararı kent genelindeki tüm işletmelere tebliğ etti ve yağ tutucu cihazının takılması konusunda gereğinin yapılmasını iletti.

Ayvalık’ta bundan böyle; toplu yemek üretim tesisleri, catering firmaları, restoranlar, lokantalar, kafeteryalar, oteller, pansiyonlar, tatil köyleri, toplu konut projeleri ve siteler, et ve balık işleme tesisleri, gıda üretim tesisleri, mezbahalar ve kesim evleri, okullar, hastaneler ve fabrikalar ile üretiminde yağ kullanan tesislerin tamamı ’yağ tutucu’ kullanmak zorunda kalacak.

Uygulama Türkiye’de bir ilk

Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri uygulamanın Türkiye’de bir olduğunu vurguladı.

Ayvalık Belediyesi’nin Şubat ayı olağan meclis toplantısında aldıkları karar gereği; özellikle iş yerlerinde atık yağların kanalizasyon şebekesine karışmaması için kısaca ’yağ tutucu’ denilen bir cihazı kullanma zorunluluğu getirdiklerini belirten Erkan Karasu, "Bu uygulamaya öncelikle Ayvalık Belediyesi’ne ait işletmelerden başladık. Şu anda belediyemiz bünyesindeki işletmelerin tamamında yağ tutucularımız mevcut. Biliyorsunuz, kanalizasyonlara karışan atık yağlar kanalizasyon hatlarında tıkanıklara neden oluyor. Bunun sonucunda da şebeke sistemlerinde ciddi problemler yaşamaktadır Ayvalık’ımız. Aslında bu sorun sadece Ayvalık’ın değil, tüm Türkiye’nin bir sorunudur" dedi.

Türkiye geneline 2 milyon ton civarında atık yağların kanalizasyonlara karışmadan işletmelerin kendi bünyesinde biriktirip, geri dönüşüme kazandırılmasını amaçladıkları bir projelerinin de bulunduğunu açıklayan Karasu, "Bu proje içerisinde işletmelerin atık yağ tutucularını zorunlu hale getirdik. Bu zorunlulukları da kendi işletmelerimizden başlattık. Yaklaşık 3 ay içerisinde de belediyemiz bünyesindeki tüm işletmelerimizde bu atık yağ tutucularını kullanır hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye Meclisinin aldığı kararı Belediye Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin ilçe genelindeki işletmelere tebliğ etmeye başladıklarını kaydeden Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Karasu, "Ayvalık genelindeki işletmelerimiz de almış olduğumuz bu karara gönüllü olarak uyacaklarını söylediler. İşletmelerimize bu konudaki duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.

Ayvalık’taki atık yağ uygulamasının bir belediye meclis toplantısında alınan Türkiye’deki ilk karar olduğunun altını çizen Karasu, "Ayvalık turizm şehri olması hasebiyle, turistik işletmeler başta olmak üzere özellikle yaz döneminde çok ciddi atık yağ üretimi meydana geliyor. Bu yağ tutucular da bu atıkları kanallara gitmesini engelleyecektir. Bu da turizmimize olumlu yönde katkı sağlayacaktı. Aslında bu bir başlangıçtır. Ayvalık Belediyesi olarak çevre konusundaki duyarlı çalışmalarımız atarak devam edecektir" diye konuştu.