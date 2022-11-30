Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, jandarma ekipleri uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara bir darbe daha vurdu.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, jandarma ekipleri uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara bir darbe daha vurdu.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ta bir süredir istihbari çalışmalar yürüten jandarma ekipleri, ilçede uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığını tespit ettiği 5 kişiyi gözaltına aldı.

5 zanlının ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 kilo 75 gram metamfetamin, 13 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 27 adet fişek ve uyuşturucu satışından elde edilen 205 bin TL ele geçirdi.

5 zanlının soruşturması sürerken, jandarma tarafından açıklamada, “Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.