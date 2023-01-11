Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 bin adet dolu makaron ve 15 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 bin adet dolu makaron ve 15 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde jandarmanın yaptığı sahte/kaçak alkol ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, kaçak tütün mamulleri imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin işyerinde yapılan aramada; 7 bin adet dolu makaron ve 15 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan zanlı hakkında soruşturma sürüyor.