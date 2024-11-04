Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; jandarma ekipleri yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen toplam 42 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı, jandarma ekiplerini gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarmanın yaptığı ilk operasyonda, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi Hakkıbey Yarımadasında bulunan ormanlık alan Midilli Adası’na gitmek için hazırlık yapan 37 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan 1 adet şişme bot ve 1 adet bot motoru ele geçirildi.

Jandarma tarafından yapılan ikinci operasyonda, 1 adet ticari taksi içerisinde 5 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı.

Yakalanıp, gözaltına alınan insan kaçakçısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Her iki operasyonda yakalanan toplam 43 düzensiz göçmen ise haklarında yapılan tahkikatların ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.