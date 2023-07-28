Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının her türlü etkinlikleri için kullanılan İsmet İnönü Kültür Merkezi e baştan yenileniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık’ın önemli kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra çok amaçlı salonunda düğün merasimlerine de ev sahipliği yapan Belediyemiz İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde tadilat ve yenileme çalışmalarına başladık” dedi.

Yapılan çalışmaların ardından çok amaçlı salonda tuvaletler ve mutfağın modern bir görünüme kavuşmuş olacağını kaydeden Başkan Ergin, “Kültür merkezimizin klimalandırılmasından, ışıklandırmasına, boyama işlemlerinden, yeni masa ve sandalyelere kadar her şeyi A’dan Z’ye yenilenerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Konumu itibariyle kentin en önemli noktalarından olan İsmet İnönü Kültür Merkezi yenilenen yüzüyle hizmetlerine devam edecek" diye konuştu.