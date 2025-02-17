Balıkesir Ayvalık’ta öğrencilere ve ailelerine ekonomik destek verebilmek amacıyla 3 çeşit yemek yanında meyveyle birlikte sadece 30 Türk lirasına sunulduğu Öğrenci Lokantası’nın ikincisi, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in öncülüğünde düzenlenen törenle hizmete açıldı. 5 okulun bulunduğu bölgede lokantadan 1750 öğrenci yararlanacak. İlk gün öğrencilere yemekler ücretsiz dağıtıldı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'de Ayvalık Belediyesi tarafından; 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın ilk günlerinde belediye bünyesindeki Boğaziçi Otel’in alt katında hayata geçirilen Öğrenci Lokantası’nın ikincisi, ilçede “Okullar Bölgesi” olarak nitelendirilen Ali Çetinkaya Mahallesi Adliye Binası arkasında yapılan tek katlı binada açıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in eşi Canan Ergin’in yanı sıra CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ile öğrenciler ve velilerinin katılımıyla hizmete giren Öğrenci Lokantası’nda yemekler ilk gün ücretsiz olarak dağıtıldı.

Açılışta konulan Belediye Başkanı Mesut Ergin, hedeflerinin ilçede öğrencilerin öğün atlamamalarını sağlayabilmek olduğunu vurguladı.

Seçim döneminde; Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaşın kendisine, iki çocuğunun her gün ilçe merkezindeki okullarda eğitim aldığını ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle iki çocuğuna sadece 100’er lira harçlık verebildiğini, ancak 100 Türk Lirası harçlıklarla çocuklarının bir tost bile yiyemediğinden yakındığını anlatan Başkan Ergin şöyle konuştu:

“O vatandaşımızın anlattıklarından çok etkilenmiştim. Bu yüzden de seçimlerin hemen ardından göreve gelir gelmez de, ekip arkadaşlarımla birlikte Öğrenci Lokantası Projesini hayata geçirdik. İlkini belediyemizin bünyesindeki Boğaziçi otelimizin alt katında hayata geçirdiğimiz bu projemizin ikinci etabını ise ‘okullar bölgemizde’ hayata geçirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, Ayvalık’ta ki tüm öğrencimizin tok karınla eğitim ve öğretim alabilmesini sağlayabilmektir. Öğrencilerimize kaliteli ve sağlıklı yemekleri sunabilmek adına, sadece 30 Türk Lirası karşılığında 3 çeşit yemek ve yanında meyveden oluşan menüyle vereceğimiz bu hizmetin, çocuklarımız için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, açılış kurdelesinin öğrencilerle birlikte kesildiği İkinci Öğrenci Lokantası’na bölgedeki okullardan öğrenciler adeta akın etti.Ayvalık Belediyesi tarafından ikincisi açılan Öğrenci Lokantası’ndan her gün 1750 öğrenci yararlanacak.