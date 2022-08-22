Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 8. AIMA Müzik Festivali dahilinde düzenlenen "Ayvalık Belediyesi 2. Ayvalık Caz Günleri" Elif Çağlar konseriyle birlikte Ayvalık Amfitiyatro’da cazseverlerle buluştu.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 8. AIMA Müzik Festivali dahilinde düzenlenen "Ayvalık Belediyesi 2. Ayvalık Caz Günleri" Elif Çağlar konseriyle birlikte Ayvalık Amfitiyatro’da cazseverlerle buluştu.

Binlerce sanatseverin şarkılarına eşlik ettiği Elif Çağlar performansıyla büyük ilgi topladı. Bağdat Avenue’nin iki solistinden biri olan ve aynı zamanda Chocolate’nin de solistliğini yapan caz sanatcısı Elif Çağlar sesiyle sahne aldığı Amfitiyatro’da yaklaşık bin 500 izleyiciye unutulmaz bir gece yaşattı.

Ücretsiz gerçekleştirilen etkinliğin gelecek yıllarda da süreceğini hatırlatan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Popüler olanı değil iyi olanı sunuyoruz. Kültür ve sanat kenti olan Ayvalık’a caz çok yakışıyor. Önümüzdeki yıl iki festivali daha geniş olarak birleştirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz şehrin her kesimine yayılan, geniş çaplı ve Körfez bölgesinde örnek bir müzik festivali yapabiliriz” dedi.