Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından tüm Türkiye afetzedeler için tek yürek olurken, asrın felaketinde yaraların sarılması için Balıkesir’in Ayvalık ilçesi de anlamlı bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptı.

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından tüm Türkiye afetzedeler için tek yürek olurken, asrın felaketinde yaraların sarılması için Balıkesir’in Ayvalık ilçesi de anlamlı bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptı.

Balıkesir’in körfez ilçelerinden Ayvalık ve Edremit’in önde gelen kulüpleri Ayvalıkgücü Belediyespor ile 1966 Edremitspor, bu kez afetzedeler için mücadele etti. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada iki ezeli rakip ve ezeli dost takımın taraftarları aynı tribünde ’Türkiye tek yürek’ diye tezahüratlar yaptı.

Karşılaşmayı Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Babayiğit, 1966 Edremitspor Kulüp Başkanı Tümdeniz Çelebi ve her iki kulübün yöneticileri şeref tribününden birlikte izledi.

Karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 11 ili etkileyen, büyük felaketin yaşandığını vurgulayarak, "Bu depremlerde çok insanımızı kaybettik. Acımız çok büyük. Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu duygularla böylesi bir anlamlı bir karşılaşmayı organize etme teklifimize olumlu yanıt veren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın yanı 1966 Edremitspor Kulüp yöneticilerine ve karşılaşmanın tüm biletlerinin satılmasını sağlayan Edremit ve Ayvalık halkına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da yaşanılan felakette, yaraların sarılması amacıyla gerçekleşen organizasyonun örnek olmasını temenni ederek, "Türkiye depremzedeler için tek yürek oldu. Tabii ki büyük bir camia olan spor camiası bu duruma duyarsız kalamazdı. Böylesi anlamlı bir maçın oynanması için bize teklifte bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e çok teşekkür ediyoruz. Organizasyonu düzenleyerek bu karşılaşmaya taraftarların da destek vermesiyle ortaya çıkan bu sinerjinin aynı heyecanla süreceğine inanıyorum" diye konuştu.

Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Babayiğit, 1966 Edremitspor Kulüp Başkanı Tümdeniz Çelebi ve Ayvalıkgücü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yıkılmazdağ da afetzedeler için anlamlı bir organizasyonda var olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ilk depremin saati olan 04.17’yi işaret eden karşılaşmanın 4. dakikası 17. saniyesinde maçın hakemi mücadeleyi durdurdu. O sırada trübünlerden ise depremden etkilenen 11 kentin isimleri anons edilerek, ’Türkiye tek yürek’ tezahüratları yapıldı.

Depremzedeler için düzenlenen organizasyonda tanesi 100 liradan bastırılan 2 bin biletin tamamının satıldığı öğrenildi.

Dostluk havasında geçen müsabaka Kemal Akbaba, Tugay Yıldırım, Enese Savucu ve Berkay Akgül’ün attığı gollerle 4-0 Ayvalıkgücü Belediyespor’un üstünlüğü ile sona erdi.