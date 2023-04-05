Balıkesir’in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in ev sahipliğinde Sarımsaklı Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen iftar yemeğine yaklaşık iki bin kişi katıldı. İftarda; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kalabalık vatandaş topluluğu hazır bulundu.

İftar saati beklenirken Başkan Ergin eşi Canan Ergin ile binlerce Ayvalıklının doldurduğu sofradaki vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayvalık Belediyesi iftar sofraları ramazan ayı boyunca; Ali Çetinkaya Mahallesi, Cunda (Ali Bey) Adası, At Arabacılar Meydanı (Dr.Fazıl Doğan Meydanı), Yeni Mahalle ve Altınova’da devam edecek.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ramazan ayının insanları birbirine yakınlaştıran önemli bir dönem olduğuna işaret ederek şöyle konuştu: "Böylesi önemli bir dönemde bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Ramazan ayı boyunca iftar sofralarına katılıyoruz. O güzel ortamlarda, dostlarımızla, arkadaşlarımızla Ayvalıklı hemşehrilerimizle bir arada oluyoruz. Gönül isterdi her sofraya konuk olayım. Tabii bunun mümkün olamayacağı için böylesi bir iftar sofrası düzenleyip, Ramazan Bayramı’na kadar hemşehrilerimle bu özel iftar gecesinde buluşmak bir arada olmak istedik. Bayramda da gerçek anlamdaki bayram sevincini yaşamımızın her alanında; iyilik, sevgi, sağlık, dostluk olarak yaşamalıyız. İftarımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, yaklaşan Ramazan Bayramınızı da ailenizle, sevdiklerinizle birlikte huzur içinde geçirmenizi yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”